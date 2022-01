Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat geknackt

Untermaßfeld (ots)

Ein in der Friedrich-Engels-Straße in Untermaßfeld aufgestellter Zigarettenautomat wurde durch bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 21:30 Uhr, bis Dienstag, 09:00 Uhr, gewaltsam aufgebrochen. Zigaretten und ein Teil des Bargeldes wurden aus dem Automaten entnommen. Zur Höhe des Sach- und Entwendungsschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Ein etwa 50 Meter entfernter Zigarettenautomat "Im Wiesengrund" wurde ebenfalls angegriffen. Hier misslang der Versuch das Schließsystem zu überwinden und den Automaten zu öffnen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise, die unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegengenommen werden.

