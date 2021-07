Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Von Straße abgekommen

Wietmarschen (ots)

Am Samstag kam es auf der A31 bei Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 58-Jähriger war in seinem Mercedes gegen 10 Uhr in Richtung Bottrop unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Auto bei Starkregen ins Schleudern, prallte gegen einen Baum sowie gegen ein Verkehrsschild und kam anschließend auf dem Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Autobahn in Richtung Bottrop wurde während der Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

