Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Wohnwagen und Holzhütte brannten

Fürstenau (ots)

Auf dem Gelände mehrerer Angelteiche, an der Straße Hörsten, gerieten am Freitag ein Wohnwagen und eine kleine Anglerhütte in Brand. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Flammen gegen 17:15 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte aus Fürstenau und Schwagstorf löschten die Flammen ab. Der Wohnwagen brannte vollständig aus, die Anglerhütte brannte weitestgehend nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt, Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Bislang ist diese völlig unklar. Personen, die Angaben zum Brand machen können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich unter 05901/961480 zu melden.

