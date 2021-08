Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Garage

Kevelaer-Twisteden (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (11. August 2021) und Montag (16. August 2021) hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Garage auf einem Grundstück an der Straße Am Hasenacker auf. Sie entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen, darunter zwei Akku-Bohrschrauber, vier Winkelschleifer und eine Heckenschere der Marke Makita. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

