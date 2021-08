Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl aus Pkw/ Zeugin beobachtet zwei unbekannte Täter

Goch (ots)

Zwei unbekannte Täter schlugen am Sonntagabend (15. August 2021) gegen 20.35 Uhr die Seitenscheibe eines KIA Venga ein, der auf dem Waldparkplatz an der Groenenwaldstraße stand. Die Fahrzeugführerin war bereits auf dem Rückweg zu ihrem Auto, als sie zwei unbekannte Männer sah, die die Scheibe einschlugen und ihre violette Sporttasche entwendeten. Beide Täter stiegen anschließend in einen roten Sportwagen und flüchteten unerkannt.

Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zu den Tätern nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

