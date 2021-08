Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Geparkter 3er BMW beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag (14. August 2021) zwischen 00.15 Uhr und 21.00 Uhr einen geparkten 3er BMW. Der schwarze BMW parkte an rechten Fahrbahnrand der Straße Issumer Tor vor der Egmondstraße in Richtung Innenstadt und wurde durch den Unbekannten am vorderen linken Radkasten beschädigt. Anschließend verließ der Autofahrer unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

