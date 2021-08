Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Diebstahl aus Pkw/ Tasche mit Kleidung gestohlen

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16. August 2021) schlugen unbekannte Täter die Scheibe an einem Auto ein, das an der Alten Bahn zwischen dem Johann-van-Aken-Ring und der Straße Rosenfeld parkte. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Tasche mit Kleidung, Bargeld und eine Sonnenbrille. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

