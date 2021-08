Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl aus Pkw/ Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen

Goch-Kessel (ots)

An einem geparkten Peugeot schlugen unbekannte Täter am Samstag (14. August 2021) zwischen 15 Uhr und 19 Uhr die Scheibe der Beifahrertür und entwendeten aus dem Handschuhfach ein Portomonee. Der Peugeot parkte in Goch-Kessel an der Straße Zum Horn in Höhe des Rombergscher Weg. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

