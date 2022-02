Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg - Diebstahl aus PKW

In der Zeit vom 25.02.2022 bis 27.02.2022 kam es in den jeweiligen Nachtzeiten zu mehreren Diebstählen aus PKW im Bereich des Stadtgebiets Wegberg und des Ortsteils Arsbeck. Da an keinem der Fahrzeuge Aufbruchspuren festgestellt wurden, besteht der Verdacht, dass die Fahrzeuge elektronisch geöffnet wurden. Teilweise wurden die Sachverhalte von Videokameras der Klingelanlage unterschiedlicher Häuser aufgezeichnet und gesichert. Die Strafanzeigen wurden aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

