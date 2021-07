Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/Mann entblößt sich vor 18-Jähriger

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwoch (21.07.21) vor einer 18-jährigen Lüdinghauserin entblößt. Gegen 16.45 Uhr war sie auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, auf der ihr der Mann entgegenkam. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, drehte sich der Mann zur Seite. Die 18-Jährige sah, dass der Unbekannte sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Daraufhin ging zügig weg. Der Mann sah wie folgt aus: - Ende 20, Anfang 30 - Schwarzes kurzgeschorenes Haar - Dunkle Hautfarbe - Schlanke Statur - Dunkle Kleidung Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

