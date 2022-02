Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Rohbau

Wassenberg-Myhl (ots)

Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einem Rohbau an der Pfarrer-Akens-Straße verschafft und aus dem Inneren eine Kabeltrommel sowie bereits verlegte Kabel entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr am Mittwoch, 23. Februar, und 7 Uhr am Donnerstag, 24. Februar.

