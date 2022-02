Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinter entwendet

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Gegen 22.40 Uhr am Mittwoch (23. Februar) entwendeten unbekannte Täter an der Jahnstraße einen Mercedes Sprinter. Das Firmenfahrzeug konnte mittels GPS in den Niederlanden geortet werden, wo die niederländische Polizei den Sprinter auffand und sicherstellte. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell