Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecs entwendet

Geilenkirchen (ots)

Über eine Hauszufahrt an der Erich-Kästner-Straße gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (24. Februar) an einen Holzverschlag. In diesen brachen sie ein und entwendeten daraus zwei Pedelecs.

