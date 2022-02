Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl nach Auseinandersetzung in Schnellrestaurant

Heinsberg (ots)

In einem Schnellrestaurant an der Industriestraße kam es am Donnerstag, 24. Februar, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei junge Männer wurden von vier Unbekannten zunächst verbal angegangen. Dann kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Anschluss entwendete einer der Unbekannten Bargeld aus der Geldbörse von einem der jungen Männer. Zwei der Flüchtigen waren Männer im Alter von ungefähr 20 bis 23 Jahren. Einer von ihnen trug eine grüne Jacke. Eine dritte Person der Gruppe war weiblich und hatte dunkle Haare. Weitere Hinweise zur Tat oder den Beschriebenen nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

