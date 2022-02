Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schussabgaben auf PKW/ Zeugen gesucht

Hückelhoven-Doveren (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Kreispolizeibehörde Heinsberg:

Am 23. Februar (Mittwoch) befuhr ein 37-jähriger Hückelhovener gegen 22.15 Uhr mit seinem PKW die Landstraße 117 aus Baal kommend in Fahrtrichtung Hückelhoven. In der Ortschaft Doveren nahm er auf der Provinzialstraße, etwa in Höhe der Straße Im Weidenfeld, im Nahbereich einer Bushaltestelle, auffällige Geräusche und Einschläge in sein Fahrzeug wahr. Nachdem er seinen Wagen überprüfte, stellte er am Fahrzeug Beschädigungen fest, die nach ersten Erkenntnissen durch eine Schussabgabe verursacht wurden. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg zu wenden. Dies ist telefonisch unter 02452 920 0 möglich oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

