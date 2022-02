Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw fährt auf parkendes Auto auf

Selfkant-Stein (ots)

An der Straße Auf dem Stein kam es am Donnerstag, 24. Februar, gegen 11.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 82-jähriger Mann aus dem Selfkant mit seinem Pkw Dacia von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen rechtsseitig parkenden Pkw Citroen auf. In diesem befand sich ein 31-jähriger Mann aus dem Selfkant, welcher kurz zuvor in das Fahrzeug eingestiegen war, um mit diesem loszufahren. Der 31-Jährige wurde leicht, der 82-jährige Mann schwer verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

