POL-HS: Auseinandersetzung bei Feierlichkeit, Zeugen gesucht

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Bei Feierlichkeiten in einer Gaststätte an der Breite Straße kam es am Donnerstag, 24. Februar, gegen 22.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein bisher unbekannter Mann geriet in Streit mit einem 56-jährigen Hückelhovener. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte er ihn mit einem Kopfstoß, woraufhin der 56-Jährige zu Boden fiel. Als ein 19-jähriger Zeuge hinzukam, um zu schlichten, wurde er von dem Unbekannten zu Boden geschubst. Daraufhin entfernte sich der Täter fußläufig in Richtung Jülicher Straße. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt, der 19-jährige Zeuge blieb unverletzt. Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Flüchtigen um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit normaler Statur. Er hatte kurze blonde Haare und trug ein rotes Piratenkostüm. Die Polizei bittet Personen, die weitere Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch die Internetwache auf der Website der Polizei genutzt werden, um Informationen weiterzugeben, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

