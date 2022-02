Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Bundesfreiwilligendienst bei der Feuerwehr Haan

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Bei der Feuerwehr Haan sind zum 1. September 2022 zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst frei. In der einjährigen Dienstzeit lernen die Dienstleistenden verschiedene Tätigkeiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kennen. Sie werden insbesondere im Krankentransportdienst eingesetzt und hierzu zum Rettungshelfer ausgebildet.

Interessenten können sich per E-Mail an die Adresse feuerwehr@stadt-haan.de oder telefonisch unter 02129 34678-0 an René Kleinken oder Carsten Schlipköter wenden.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell