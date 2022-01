Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar

Haan (ots)

Die Feuerwehr Haan ist heute um 15.42 Uhr zu einem Küchenbrand an die Deller Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen erster Kräfte drang dichter Rauch aus der Wohnung. Der Bewohner hatte sich bereits unverletzt ins Freie gerettet.

Ein Atemschutztrupp ging in die Wohnung vor und löschte den Brand in der Küche. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden. Rauch und Ruß verbreiteten sich in den Räumen, weshalb die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Der Bewohner wurde durch das angeforderte Ordnungsamt in einem Übergangswohnheim untergebracht.

Die Feuerwehr Haan und der Rettungsdienst waren mit 30 Kräften rund eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell