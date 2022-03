Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Ungünstige Verkehrsbehinderung an vielbefahrener Straße

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 28.02.2022, gegen 12:25 Uhr kam es an der vielbefahrenen Alte-Post-Kreuzung in Waldkirch an einer dortigen Ampel zu einer unglücklichen Verkehrsbehinderung durch eine 56-jährige Autofahrerin.

Die Verkehrsteilnehmerin hatte sich zuvor aus ihrem Fahrzeug ausgesperrt, da sie den bequemen Umstand nutzte, einen Brief bei einer Rotlichtphase in einen nahegelegenen Briefkasten einzuwerfen.

In der Folge musste ein Abschleppunternehmen verständigt werden, welches den äußerst ungünstig stehenden Pkw von der Straße entfernte.

Neben der Rechnung vom Abschleppdienst wird nun von der Polizei geprüft, ob im Rahmen eines Bußgeld- und Gebührenbescheides weitere Kosten auf die Dame zukommen.

fg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell