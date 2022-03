Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall an Einmündung zur B 34 - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Montagmorgen, 28.02.2022, bei Albbruck eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 06:45 Uhr war ihr ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer an der Einmündung zur B 34 aufgefahren, als sie nach einem kurzen Anfahren verkehrsbedingt wieder stoppte. Die 44-jährige Frau wurde vorsorglich vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie dürfte leichte Verletzungen davongetragen haben. Am BMW wurde ein Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht, am Mini der Frau in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell