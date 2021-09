Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen georgischen Schleuser Untersuchungshaft angeordnet

Görlitz, BAB 4 (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat heute ein Richter am Amtsgericht Görlitz gegen einen georgischen Schleuser (43) Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte war gestern von der Bundespolizei auf der Autobahn bei Kodersdorf festgenommen worden, nachdem er vier türkische Männer mit einem Pkw in die Bundesrepublik geschleust hatte. Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, war es nicht die erste Schleusung, die auf das Konto des Georgiers geht. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

