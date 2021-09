Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Frau und Männer aus dem Iran am Dienstagmittag, Familien und Alleinreisender aus dem Irak bzw. aus der Türkei am Mittwochmorgen aufgegriffen

Podrosche, Landkreis Görlitz (ots)

Streifen der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit (Bundespolizei-direktion Pirna) kontrollierten gestern Mittag, 7. September 2021, in der Ortslage Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) eine ausländische Frau sowie drei ausländische Männer. Die vier ausweislosen Migranten wurden im Anschluss zur Dienststelle mitgenommen. Eigenen Angaben nach kommen die Aufgegriffenen aus dem Iran. Die 33-Jährige sowie ihre 19, 30 und 34 Jahre alten Begleiter sind inzwischen zu einer Erstaufnahmeeinrichtung gebracht worden.

Am Mittwochmorgen, kurz vor 06.00 Uhr, wurde der Dienststelle mitgeteilt, dass sich in Kodersdorf (Landkreis Görlitz) mehrere fremde Personen mit Schlafsäcken aufhalten. Vor Ort geeilte Bundespolizisten griffen kurz darauf zwei Frauen (25, 39), fünf Kinder (2, 3, 4, 5, 10), einen Jugendlichen (17), einen Alleinreisenden (20) sowie zwei Männer (27, 38) auf. Später klärte sich auf, dass es sich bei den elf Ausländern um eine Familie aus dem Irak, eine Familie aus der Türkei und einen allein reisenden 20-jährigen Türken handelt. Weil bei einigen der Geschleusten gesundheitliche Probleme aufgetreten waren, ist ein Arzt verständigt worden. Letztlich wurde eine Mutter mit ihren drei Kindern wegen einer vorliegenden Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

