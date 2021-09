Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen

BAB 4, Kodersdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 4. September 2021, kontrollierte die Bundespolizei an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf zwei georgische Staatsangehörige. Beide waren mit einem polnischen Pkw Daewoo auf der BAB 4 unterwegs. Der 39-jährige Fahrer sowie sein 43-jähriger Beifahrer wiesen sich mit ihren gültigen georgischen Reisepässen aus. Die Überprüfung der Angaben ergab einerseits, dass der 43-Jährige gar nicht nach Deutschland hätte einreisen dürfen. Die Ausländerbehörde Bielefeld hatte gegen ihn ein Einreiseverbot bis zum Jahr 2025 angeordnet. Andererseits war das georgische Duo in der Vergangenheit schon polizeilich in Erscheinung getreten. Finanzielle Mittel zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes konnten die Männer außerdem auch nicht vorweisen. Nach entsprechenden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurden die Georgier nach Polen zurückgeschoben.

