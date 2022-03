Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter streift geparkten VW in der Ostpreußenstraße - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.02.2022, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug einen in der Ostpreußenstraße in WT-Tiengen geparkten VW gestreift. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW T-Roc war entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt. Das unbekannte Fahrzeug beschädigte die rechte Fahrzeugseite am VW und verursachte ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Aufgrund des Schadensbild dürfte ein größeres, rotes Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, als Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell