Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, Friedrich Ebert Straße Sonntag, 09.01.2022, gegen 21.00 Uhr Betrunkener Radfahrer

Germersheim (ots)

Einer Streife fiel in Germersheim in der Friedrich Ebert Straße ein 41-jähriger Radfahrer auf, der auffällig in Schlangenlinie fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Einen Atemalkoholtest war er nicht mehr in der Lage zu machen, räumte aber freimütig ein gut dem Alkohol zugesprochen zu haben. Der Radfahrer musste mit zu einer Blutentnahme. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die weitere Fahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell