Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Bielefelder Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagmorgen (19.10., 08.30 Uhr) kam es auf der Bielefelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Wenige Meter vor der Einmündung zu der Straße Hilgenbusch bremste ein 54-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück seinen Mercedes verkehrsbedingt ab. Die unmittelbar dahinter fahrende 59-jährige Kia-Fahrerin bremste ebenfalls. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein noch hinter den beiden Fahrzeugen fahrender 36-jähriger Sprinter-Fahrer auf den vor ihm stehenden Kia auf. Dieser wurde in den Mercedes des 54-Jährigen geschoben. Der Kia der Rheda-Wiedenbrückerin rutschte in einen Graben neben der Straße. Die Fahrerin wurde durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der 36-jährige Rheda-Wiedenbrücker erlitt leichte Verletzungen.

Der Mercedes und der Kia mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 20.000 Euro.

Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde bis ca. 11.15 Uhr teilweise voll gesperrt.

