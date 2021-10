Polizei Gütersloh

POL-GT: Kupferdiebstahl an der Sandortstraße

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Montagmorgen (18.10., 07.15 Uhr bis 08.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma an der Sandortstraße eingebrochen.

Die Unbekannten entwendeten Kupfer, nachdem sie sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben.

Zeugen haben verdächtige Beobachtungen rund um den Tatzeitraum gemacht. Dabei soll es sich um einen hellblauen Citroen gehandelt haben. Mit dem Pkw waren zwei Männer unterwegs. Einer war ca. 20-25 Jahre alt, der zweite Mann war 35-45 Jahre alt. Zudem wurden sie als Osteuropäer beschrieben. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer hat am Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell