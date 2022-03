Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Von der Straße abgekommen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und 2000 Euro Sachschaden kam es am Montag, 28.02.2022 gegen 20.20 Uhr auf der B 518 auf Höhe der Abfahrt Hasel. Die Strecke befuhr eine 19 Jahre alte Frau in ihrem Renault Twingo zusammen mit ihrer 18 Jahre alten Beifahrerin in Fahrtrichtung Schopfheim. Die Twingo-Fahrerin beabsichtigte die Abzweigung in Richtung Hasel zu nehmen, erkannte die Abzweigung aber zu spät und lenkte abrupt nach rechts. Dabei kollidierte sie mit dem Vorderrad mit der dortigen Verkehrsinsel und im Anschluss mit der Leitplanke. Die beiden jungen Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

md/tb

