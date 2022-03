Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - 40-jähriger mit Aschenbecher verletzt

Freiburg (ots)

Freiburg - Am 28.02.2022 kam es gegen 21:15 Uhr vor einer Bar in der Eschholzstraße zu einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen. Im Laufe dieser Fehde schlug ein Beschuldigter einem 40-jährigen Mann mit einer Glasscherbe eines zersprungenen Aschenbechers in der Hand gegen den Rücken. Hierdurch fügte er dem Geschädigten eine vier Zentimeter lange Schnittwunde zu, die in einer Freiburger Klinik genäht werden musste.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Der Polizeiposten Stühlinger hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-jährigen Beschuldigten mit gambischer Staatsangehörigkeit aufgenommen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell