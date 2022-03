Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Geparkter VW Golf mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntagabend (27.02.2022) und Montagmorgen (28.02.2022) wurde in Emmendingen, ein in der Neustraße geparkter silberfarbener VW Golf durch eine bislang unbekannte Person vermutlich durch Fußtritte am vorderen linken Kotflügel und an der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche im betroffenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell