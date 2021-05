Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Sonntag kam es auf der Emsstraße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger war gegen 15.10 Uhr auf seinem Roller stadteinwärts unterwegs. Als ein vor ihm fahrender Pkw plötzlich in Höhe der Dr.-Josef-Stockmann-Straße abbremste. Der junge Mann bremste daraufhin ebenfalls und kam dabei zu Fall. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu zwei roten Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/980-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell