Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - BMW beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag und Samstag kam es auf dem Hümmlinger Weg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen am Straßenrand abgestellten blauen BMW. Der Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

