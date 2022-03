Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Wohnungsbrand in Freiburger Innenstadt - Bewohner verstorben

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 28.02.2022, gegen 21 Uhr kam es in der Raustraße in der Freiburger Innenstadt im dritten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses zu einem Wohnungsbrand.

Zunächst war die Freiburger Feuerwehr über die Brandmeldeanlage des Geschäftshauses und im weiteren über mehrere Anrufer alarmiert worden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde in der betroffenen Wohnung der 81-jährige Bewohner leblos aufgefunden und reanimiert. Er verstarb wenig später in einer Freiburger Klinik.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Brandherd im Bereich der in der Wohnung befindlichen Kochnische.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell