Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Trunkenheitsfahrt durch Verkehrskontrolle festgestellt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 04:20 Uhr konnte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Josef-Bueb-Straße in Breisach durch die Polizei Atemalkoholgeruch bei einem Autofahrer festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Das Ergebnis der anschließend durchgeführten Blutentnahme steht noch aus. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw-Führer sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell