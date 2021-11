Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zu Dienstag, 02.11.2021, Zugang zu einem Opel Astra und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Bielefelder hatte seinen Pkw, einen grauen Opel Astra GTC, auf einem Parkplatz in der Senner Straße, im Bereich Südring, am Abend abgestellt. Als er am nächsten Morgen sein Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er, dass eine Scheibe eingeschlagen und sein Portemonnaie gestohlen worden war.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:30 Uhr am Montag und 05:30 Uhr am Dienstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

