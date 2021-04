Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gartenhütte

Menden (ots)

Unbekannte Täter schlugen bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag einen Glaseinsatz der Tür einer Gartenhütte an der Dechant-Röper-Straße ein. Sie drangen ein und richteten Sachschaden an. Ob sie Beute machten ist unklar. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

