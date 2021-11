Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebesgut bei Putzfrau gefunden - Besitzer gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Kriminalpolizei Bielefeld sucht die Besitzer von diversem Diebesgut, welches im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung aufgefunden wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, hatte eine 51-jährige Bielefelderin, die als Putzfrau arbeitete, die Gegenstände aus den Wohnräumen ihrer Kunden entwendet.

Am 19.03.2021 brachte eine 84-jährige Bielefelderin einen Diebstahl aus ihrer Wohnung zur Anzeige, der durch ihre Putzkraft begangen wurde. Als Diebesgut benannte die Bielefelderin Münzen, Ringe, Ketten, Medaillons und Uhren.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte am 22.07.2021 eine Wohnungsdurchsuchung bei der dringend tatverdächtigen Putzfrau. Die Ermittler stießen auf diverse Schmuckstücke, Sammlermünzen, alte Währung und Briefmarken. Die 84-jährige Bielefelderin erkannte bereits einige Wertsachen als ihr Eigentum wieder.

Eine 89-jährige Bielefelderin brachte ebenfalls einen Diebstahl durch die dringend Tatverdächtige zur Anzeige. Bei dem erlangten Diebesgut handelte es sich um Ringe, welche jedoch nicht unter den aufgefundenen Gegenständen waren.

Die dringend Tatverdächtige hatte via Zeitungsannonce ihre Dienstleistung angeboten und war so mit ihren Kunden und Opfern in Kontakt gekommen. Bei dem Diebesgut könnte es sich um Erbstücke handeln oder um das Eigentum älterer Menschen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Eigentümern der aufgefundenen Wertsachen oder zu weiteren Diebstählen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Zur Verifizierung der rechtmäßigen Eigentümer, müssen besitzanzeigende Dokumente, konkrete Details des Diebesgutes oder Beschreibungen der dringend Tatverdächtigen genannt werden.

