Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zeugenaufruf zum Brand eines Mehrfamilienhauses

Schwerin (ots)

Am 15.08.2021 kam es in den frühen Abendstunden in der Geibelstraße 9 in Schwerin zu einer besonders schweren Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385-5180-2224 oder -1560 sowie jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de< target="_blank" href="http://www.polizei.mvnet.de>" class="uri-ext outbound" rel="noopener">http://www.polizei.mvnet.de> entgegen.

