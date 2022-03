POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Jungen

Reutlingen (ots) - Aichwald (ES): Einbrecher in Schanbach unterwegs (Zeugenaufruf) In Schanbach sind am Donnerstag Einbrecher zugange gewesen. Gegen 19 Uhr machten sich offenbar zwei Unbekannte an einem Fenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße zu schaffen und hebelten es auf. Als die Bewohnerin auf die verursachten Geräusche aufmerksam wurde und nach dem Rechten sah, bemerkte sie zwei Männer außerhalb des ...

mehr