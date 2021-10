Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Gefährliche Fahrweise - Zeugenaufruf!

Haslach (ots)

Am Samstagnachmittag fiel ein PKW der Marke Peugeot gegen 15:20 Uhr durch eine auffällige Fahrweise in der Haslacher Innenstadt auf. Die Fahrweise wie auch das sonstige Verhalten des Insassen führte zu Notrufen bei der Polizei. Das Fahrzeug wie auch der Fahrzeugführer konnten in der Folge durch Beamte des Polizeireviers Haslach kontrolliert werden. Personen, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Haslach unter der Rufnummer: 07832/975920 zu melden. /BALG

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell