Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Stockelsdorf

Feuer in einem Tierfutter-Geschäft - Polizei sucht Zeugen

LübeckLübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.11. auf 22.11.2020) kam es in einer Filiale eines Geschäftes für Tierbedarf in Stockelsdorf gegen 02.20 Uhr zu einem Feuer.

In dem Gebäude in der Straße Ravensbusch befand sich ausschließlich das Tierfutter-Geschäft. Durch das entschlossene und beherzte Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Tankstelle verhindert werden.

Menschen oder Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden an dem nahezu vollständig niedergebrannten Gebäude und dessen Einrichtung bewegt sich im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zu dem Schadenfeuer werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt. Den Brandermittlern liegen Hinweise auf mögliche Zeugen vor, die bisher noch nicht namentlich erfasst werden konnten. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Gruppe Jugendlicher und um einen Hundespaziergänger.

Die Beobachtungen dieser und ggf. weiterer Zeugen werden unter (BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de) oder 0451 - 220 750 entgegengenommen.

Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

