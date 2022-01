Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220117-3: Wohnungseinbruchradar aktualisiert Nachfolgend berichtet die Polizei Rhein-Erft-Kreis über ausgewählte Einbruchdiebstähle.

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einbrecher nutzten in mehreren Fällen die Abwesenheit der Bewohner und überraschten einen aufmerksamen Senior. Die Polizei rät, die eigene Abwesenheit nicht zusätzlich in den sozialen Medien zu verbreiten.

Am Donnerstagmorgen (13. Januar) soll der Bewohner (89) eines Hauses um 9.30 Uhr in der Pappelallee in Bedburg (Broich) eine männliche Person gesehen haben, die über den Zaun in seinen Garten geklettert sei. Der Senior sprach die Person im Garten an. Er suche eine Adresse, soll der Mann ihm knapp geantwortet haben, bevor er fluchtartig den Garten verließ. Der Unbekannte soll 25 bis 30 Jahre alt und 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er habe komplett schwarze Kleidung getragen, darunter einen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift.

Am Samstag (15. Januar) nutzten Einbrecher die Zeit der Abwesenheit der Bewohner eines Hauses an der Aachener Straße in Wesseling, hebelten gewaltsam die Terrassentür auf und entwendeten Bargeld, Schmuck und einen Laptop. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr.

Samstagabend (15. Januar) kehrte eine 54-Jährige um 21.50 Uhr nach knapp einstündiger Abwesenheit zurück an ihre Wohnanschrift im Rotdornweg in Wesseling und bemerkte innerhalb der Wohnung Taschenlampenschein. Sie handelte vorbildlich, denn sie informierte umgehend die Polizei und wartete auf das Eintreffen der Beamten. Zusammen mit einem Diensthund betraten die Beamten die Wohnung, trafen jedoch nicht mehr auf die darin vermuteten Personen. Später wurden Einbruchspuren am Küchenfenster festgestellt. Polizisten sicherten vor Ort die Einbruchsspuren.

Nach der eigenen Verlobungsfeier kehrte eine 33-Jährige zusammen mit ihrer Schwester und ihren Eltern am Sonntag (16. Januar) gegen Mitternacht zurück an ihre Wohnanschrift in der Brucknerstraße in Bergheim. Dabei stellten sie den Einbruch in die elterliche Wohnung fest und informierten die Polizei. Unbekannte sollen demnach in der Zeit zwischen Samstagabend (15. Januar) 19.30 Uhr bis Sonntag (16. Januar) 0 Uhr in das Gebäude eingedrungen und hochwertige Schmuckstücke, eine Handtasche und ein Laptop entwendet haben. Die 33-Jährige soll eigenen Angaben zufolge die Feier zuvor auf Facebook veröffentlicht haben. Ein Zusammenhang hierzu wird derzeit geprüft.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth ist telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de erreichbar.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Polizei Rhein-Erft-Kreis unter: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar. (bm)

