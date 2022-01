Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220117-2: Blutprobe wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss

Bergheim (ots)

Im Auto des Betroffenen zwei Kennzeichen mit Zulassung aus Hamburg gefunden

Polizisten haben am Samstagnachmittag (15. Januar) in Bergheim-Oberaußem einen Autofahrer (38) gestoppt. Zeugen hatten über den Polizeinotruf Hinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt des Mannes gemacht. Ein Alkoholwert zeigte eine äußerst geringe Alkoholisierung an. Bedingt durch das auffällige Verhalten des VW-Fahrers führten die Beamten bei ihm einen Drogentest durch, der bezüglich verschiedener Rauschgiftsorten positiv verlief. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe an, die später auf einer Polizeiwache von einem Arzt entnommen wurde.

Gegen 14.15 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis auf den verdächtigen Autofahrer und stoppten ihn wenig später auf der Landesstraße 93 in Höhe der Bergheimer Straße. Bei der Suche nach Ausweisdokumenten fanden die Polizisten im Kofferraum des 38-Jährigen zwei Kennzeichen mit Zulassung aus Hamburg. Da der Mann erklärte, dass der die Nummernschilder gefunden habe, fertigten die Uniformierten eine Anzeige wegen des Verdachts der Fundunterschlagung und stellten die Kennzeichen sicher.

Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Drogenfahrt und den Kennzeichen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell