Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220117-1: Unbekannte warfen Gullydeckel auf parkendes Auto

Bergheim (ots)

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

In der Nacht zu Sonntag (16. Januar) haben vier Unbekannte in Bergheim laut ersten Erkenntnissen ein Auto mit einem Gullydeckel beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge habe gegen 1.15 Uhr an der Straße 'Lothringer Ring' Stimmen wahrgenommen. Vom Fenster seiner Wohnung habe er dann vier männliche Personen beobachtet, die einen Gegenstand mit schwingenden Bewegungen in Richtung eines geparkten VW geworfen haben sollen. Nach einem lauten Knall sollen die Unbekannten in Richtung Metzstraße davon gelaufen sein. Der Mann alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellen vor Ort fest, dass Täter einen Gullydeckel auf den Golf geworfen hatten. Die Polizisten fahndeten in der Nähe des Tatorts nach den Unbekannten und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell