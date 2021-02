Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallbeschädigter PKW in Offenbach? Offenbach, Essinger Straße, 20.02.2021, 16:45 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag gegen 16:45 Uhr befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin die Essinger Straße in Offenbach, Fahrtrichtung Ortsmitte. Irgendwo in der Essinger Straße könnte es dabei zu einer Berührung, evtl. Spiegelberührung mit einem geparkten PKW gekommen sein. Eine genaue Unfallörtlichkeit konnte bislang nicht festgestellt werden. Sollte jemand in dem Bereich seinen PKW am Samstag Nachmittag geparkt haben und einen frischen, korrespondierenden Unfallschaden bemerken, bittet die Polizei Landau um Erscheinen auf der Dienststelle mit dem betreffenden Fahrzeug.

