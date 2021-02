Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Morgens schon unterwegs mit 1,5 Promille Landau, 20.02.2021, 11:40 Uhr

Landau (ots)

Ein 56-jähriger aus dem Kreis SÜW wurde von Polizeibeamten am Samstag gegen 11:40 Uhr im Horstring am Steuer seines PKW kontrolliert. Der Fahrer war von den gleichen Polizeibeamten bereits im letzten Jahr wegen Trunkenheit im Verkehr beanzeigt worden. In Erwartung eines pflichtbewussteren Verhaltens im neuen Kalenderjahr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch und wurden vom Fahrer mit einer deutlichen Alkoholfahne empfangen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

