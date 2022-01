Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220116-1: Polizei schützte Versammlungen in Kerpen und Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kerpen, Pulheim - Angezeigte Versammlungen mit Pandemiebezug verliefen friedlich und störungsfrei.

Am Freitagnachmittag (14. Januar) begleitete die Polizei des Rhein-Erft-Kreises in Kerpen ab 19 Uhr eine Versammlung mit ca. 500 Teilnehmenden und eine weitere Versammlung in Pulheim-Brauweiler mit 12 Teilnehmenden. Bei beiden Versammlungen kam es zu keinen Störungen, lediglich auf die Einhaltung der Maskenpflicht musste in Kerpen hingewiesen werden.

Die jeweiligen Versammlungsleiter hatten neben der Versammlung in Pulheim auch den Aufzug in Kerpen ordnungsgemäß unter dem Motto "Der ganze Rhein-Erft-Kreis spaziert, Liebevolles Miteinander, Freie Impfentscheidung und gegen Diskriminierung" bei der Polizei angezeigt. (bme/la)

