Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220114-6: Unbekannte Täter demontieren zwei Stahltüren und stehlen Werkzeug

Wesseling (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

In der Nacht zu Donnerstag (13. Januar) haben Unbekannte auf einer Baustelle in Wesseling-Urfeld Werkzeuge aus einem gesicherten Kellerraum gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über eine Tiefgaragenzufahrt in das Untergeschoss des Hauses an der Rheinstraße. Hier bauten sie eine Stahltür zum Keller und folgend eine Tür zu einem Kellerraum aus. Aus diesem Raum entwendeten sie das dort gelagerte Werkzeug. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Schadenssumme beziffert der Geschädigte auf mehrere tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen in der Tatnacht. Hinweise werden telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail unter Poststelle.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de entgegengenommen. (me)

