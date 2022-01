Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220114-5: Fahndung nach Räuber dauert an - Fahndungsbilder

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen.

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 22. November 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5079462

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem etwa 170 bis 180 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag (19. November 2021) gegen 18 Uhr einen Angestellten (37) in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße 'Westring' in Wesseling mit einem Messer bedroht und Geld gefordert zu haben. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der dunkel gekleidete Mann ohne Beute in Richtung Straßenbahnlinie 18 geflohen. Dort sei er in die Bahn in Fahrtrichtung Köln eingestiegen.

Laut Zeugenaussage habe der Tatverdächtige kurze braune Haare und soll zum Tatzeitpunkt weiße Schuhe, eine schwarze Sporthose, eine dunkle Jacke sowie einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen haben. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zu diesem Sachverhalt oder zur Identität des Täters unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell